台中市政府昨日下午宣布三個局處人事調整，市長盧秀燕今天上午出席西屯區抗旱應變演練。盧秀燕表示，這次是例行人事調整，因勞工局長出缺已有一段時間，她非常重視勞工業務；台中市有100多萬名勞工朋友，一定要找1位足以勝任、熟悉勞工法令且友善勞工的首長。張大春局長過去曾擔任勞工局長，業務非常嫻熟，也深受勞工朋友喜愛，所以進行整體調整。

台中市政府昨日下午宣布3個局處人事調整，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府依照「內升外補、重視女性」進行人事調整。

勞工局長張大春，他曾任台中縣勞工處長、台中市勞工局副局長；警察大學畢業後，從前台中縣長廖了以隨扈開始，公部門歷經豐沛。新任文化局長由新聞局副局長陳佳君升任，她任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任、簡任研究員，長期在文化部門服務深受文化界的定。

新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，韓局長曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等國家各大節慶活動；對台中人事時地物及背景熟練，市府想借重她豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。

(中時 )