勞動部勞動基金運用局今天公布今年至2月收益，整體勞動基金截至今年2月底止規模為4兆6473億元，其中新制勞退基金規模為2兆7823億元，勞保基金規模為7945億元，截至今年2月底，整體勞動基金評價後收益數為927.9億元，收益率2.08％。

勞動基金運用局說明，今年2月歐美製造業景氣受惠於全球需求穩健持續擴張，2月初國際疫情在歐美各國陸續開始施打疫苗下，經濟活動逐步朝正向發展，然而在美國拜登政府提出1.9兆美元刺激計畫及各國持續擴張性貨幣政策推升下，美國10年期公債殖利率衝破1.5％關卡，創下1年多新高，也致使全球股、債市呈現較大幅度波動。

經濟合作暨發展組織(OECD)於3月9日發布最新全球經濟成長報告指出，受惠於部分國家加速施打疫苗，加上美國政府推出大型紓困振興經濟法案，預估全球經濟產值在今年年中可望重回疫前水準，並調升今明兩年全球經濟成長率預估值。

勞動基金局指出，全球陸續加強施打疫苗，美國近期也通過1.9兆美元紓困法案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續推行大規模資產購買計畫，相關措施均有助全球經濟邁向復甦。惟後續仍需觀察疫苗普及率及有效性、美中貿易爭端、英國脫歐經貿不確定性等風險。

(中時 )