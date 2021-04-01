齒輪大廠鈞興-KY去年營收及EPS，雙雙改寫歷史新高。鈞興表示，電動工具齒輪、園林工具齒輪、機器人齒輪及精密五金件是今年營運成長動能，上半年訂單滿載，訂單能見度看到第三季。

法人預估，今年營收年成長至少二成，24億元以上，EPS挑戰10元，具有賺1個資本額實力，1日股價上漲3.5元而以162.5元開出，隨後拉回下跌，呈開高走低。

鈞興去年合併營收20.65億元、本期淨利2.85億元，EPS也從2019年5.05元攀升至6元，全面締造歷史新高。董事會承認去年財報及通過每股配發現金股利3.6元，創歷年配息最佳紀錄，配息率60％。

鈞星總經理杜春輝指出，鈞興生產齒輪、傘齒輪、直齒輪、粉末齒輪、齒輪箱及精密五金件等產品，新開發斜坡減速機試應用在電動自行車中置電機等智能產品，是未來營運成長動能，尚未正式量產。今年營運增長主要來自電動工具齒輪、園林工具齒輪、機器人齒輪及精密五金件。

杜春輝表示，鈞興上半年訂單滿載，訂單能見度看到第三季，今年前三季營運會優於去年同期，第四季向來是淡季，去年第四季卻出現淡季不淡，今年營收能否大幅成長，端視第四季訂單而定。

杜春輝指稱，鈞興不需要漲價，只需淘汰縫紉機齒輪等低毛利率產品，改以高毛率產品取而代之，就可以增加毛利率，今年仍會持續淘汰低毛利率的產品。美國拜登政府為刺激經濟，推出3兆美元基礎建設，鈞興大客戶TTI可受益，可提升鈞興市占率及份額

鈞興指出，配合客戶TTI要求，鈞興去年9月越南廠動工興建，第一期投資金額1,500萬美元，從原先今年第三季完工提前至今年第二季試量產，第三季正式投產完，年產能新台幣10～15億元，今年對營收貢獻新台幣1億多元，未來2～3年將投資擴建二期廠房，預估5～8年，越南廠一、二期全產，年產能可達30億元。

法人依據鈞興前二月合併營收4.87億元，年成長129.31％推估，去年上半年營收受疫情影響，加上新台幣匯率升值，影響EPS約1元，今年少了這些利空因素，今年每月營收至少2億元，全年營收挑戰24億元以上，EPS上看10元。

(工商 )