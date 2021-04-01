過去曾有不少家庭因遺產分配引爆紛爭。命理老師廖美然日前上電視分享真實案例，一名媳婦抱怨小姑可分到8千多萬遺產，但自己生下的長孫卻什麼也沒有，氣憤地重摔祖先牌位，之後不僅和老公感情失和，且每晚都夢到公婆在夢裡追打，最後和先生離婚收場。

廖美然在電視節目《新聞挖挖挖》中分享，一名女子嫁到經商家庭，老公是長子，家中還有一個小叔及小姑，公公過世留了大筆遺產，3個孩子分別繼承了3棟房子，現金則是留給婆婆。幾年後婆婆也過世了，將錢平分給三名子女，一人可分到8千多萬元。

但女子認為，小姑已經嫁出去了，「我兒子是長孫，這8千萬應該是我兒子的」，對此老公解釋，按照法律小姑本來就可以繼承遺產，再加上婆婆過世前曾向他們表示，小姑有不孕症，擔心會造成婚姻不幸，因此決定多給小姑一點，但女子仍無法諒解，甚至怒罵老公太軟弱、不敢爭取。

為此夫妻倆每天爭吵不休，女子為逼老公退讓，逢年過節不僅不祭拜祖先，甚至教育兒子「不用拜！阿公、阿嬤根本不愛你」，老公沒辦法只好自己打點祭拜的事宜，令他心生離婚的念頭。

直到某次清明節，老公因工作繁忙走不開，叮囑女子一定要幫忙祭拜，孰料女子竟然將神祖牌重摔在地上，從那天之後，女子每天晚上睡夢中，都夢到遭公婆追打，醒來全身痠痛，再加上老公日漸冷淡，女子才感到後悔，但老公最終仍選擇結束這段婚姻。

(中時新聞網)