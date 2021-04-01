網紅Yumi.k擁有甜美笑容，以及眾所皆知的傲人上圍及火辣身材，常在社群網站曬清涼養眼照的她，Instagram已經超過103萬人追蹤，更被網友封為「巨乳女神」，昨（31日）驚曝自己一度呼吸困難，原本要到醫院掛急診，沒想到「一個動作」之後就逐漸好轉，網友們在得知真相後全都暴動了。

Yumi.k在Instagram曬出躺在床上的照片，只見一雙水汪汪大眼直盯著鏡頭，身穿粉色細肩帶睡衣的她，不吝嗇露出深邃事業線及一對傲人北半球，讓網友看的是血脈賁張，接著寫道：「常常身體不舒服，就因為很常這樣，所以變成每次都忍痛，今天忍不住想去急診，呼吸有困難，冒冷汗無力」，也讓眾人為她的身體狀況感到擔憂。

話鋒一轉，Yumi.k竟透露：「把內衣脫掉才慢慢好起來，真的無言了」，真相曝光後，讓所有網友幾乎全暴動，紛紛留言：「這件內衣太小了，危害健康」、「太大了，小心會悶出病來喔」、「早日康復，胸罩選擇很重要」、「原來是不能被束縛」、「原來是內衣搞的鬼，那以後就不要穿了」、「身體想怎樣就順著它，這樣才會舒服啊」，留言瞬間全歪了樓。

去年Yumi.K前往朝聖楊丞琳演唱會時，穿著性感的她不僅沒有穿內衣，還直接將衣服拉到胸下，大方露出一對傲人雙峰和深邃事業線，稍微不慎可能因此露點走光，這邪惡視角也讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)