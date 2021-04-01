國門不開、國旅當道，福華飯店集團搶攻國旅商機，由台北福華大飯店攜手新竹、石門水庫、高雄以及全新開幕的溪頭福華推出「五福臨門」住房專案，希望國人在國內旅遊玩得更深入且豐富，入住高級房型一晚3,999元起含早餐，再加贈五福聯合住宿券一張，平均下來三天兩夜每人每晚不到一千元。

福華飯店集團不畏疫情衝擊，年年擴大、創新、提升且幾乎遍及全台灣，今年更是進駐南投溪頭，創建了溪頭福華渡假飯店，並預計在未來兩年內斥資上億改造其硬體設施及外觀設計，可說是熱愛大自然旅客們最期待也矚目的飯店之一。

凡於4月1日起至7月3日期間預訂此專案，就有機會免費入住溪頭福華渡假飯店，以及台北、新竹、石門水庫、高雄福華共五家選擇，其中高雄福華大飯店及新竹福華大飯店也在近期完成部分客房的整修與翻新，在帶點復古與典雅的福華品牌裡營造了些許時尚、年輕的氛圍，同時台北福華大飯店及石門水庫福華渡假飯店則增加了許多兒童活動空間，台北福華以一樓的露天游泳池及四樓的電子遊戲室最為熱門，主打城市度假的概念中，也讓小朋友從室內到室外都能豐富有趣，而石門水庫福華也斥資千萬打造「趣．你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」，整個三樓包含兒童球池、手足球、電玩遊戲區、街頭籃球機、兒童電動車、創意積木遊戲區等多樣設施，讓帶小孩出遊的爸媽們更輕鬆，也帶給小朋友們難忘的出遊體驗。

福華飯店集團「五福臨門」住房專案，三天兩夜3,999元起含早餐，第二晚可自由選擇台北、新竹、溪頭、石門水庫或高雄福華任一間入住。

(工商 )