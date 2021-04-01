深耕長達50年的漢翔岡山廠，旗下發動機事業處占地約19公頃，雖已有五個機匣廠，但產能仍不敷使用，為擴大業務需求，並滿足更多客戶的訂單需求，漢翔1日宣布，公司除近年陸續擴增廠區外，亦優先選定原址岡山附近約25公頃土地，作為擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」長期計畫，讓漢翔與在地關係，更緊密連結。

漢翔岡山廠的主力客戶，包括全球五大發動機大廠，美國奇異（GE）、漢威聯合（Honeywell）、普惠（Pratt & Whitney）、英國勞斯萊斯（Rolls Royce），及法國史奈克馬（Snecma）等公司，使漢翔岡山廠成為南部航太重要生產基地，與漢翔的台中總公司、台中沙鹿廠，形成公司營運的「鐵三角」。

漢翔總經理馬萬鈞表示，漢翔發動機科技產業園區面積25公頃土地，為岡山廠現有土地面積約1.3倍大，可均衡發展軍用、民用發動機業務，成為航空發動機與工業引擎的專業園區，為國防、民航的發動機建立研製、量產及維修的重鎮。

馬萬鈞強調，雖近期全球遭新冠肺炎疫情影響，但疫情終究會過去，航空產業未來必定會復甦，相關需求屆時將如雨後春筍般，呈現爆發性成長，漢翔在疫情期間，祭出沉潛的「開源」、「節流」及「深蹲」三大政策，希望公司未來營運成長走勢，可跳得更高、更遠。

此外，漢翔搭配現行的國機國造政策與F-16維修中心案，必將促使台灣在全球航太供應鏈中，占有不可或缺的地位。

長期與地方互動關係良好的漢翔岡山廠，已培育許多南台灣在地航太人才，也吸引許多技術人才移入，帶動地方經濟發展，更與岡山地區建立濃烈的情感。

「漢翔發動機科技產業園區」的建置，可提供鄰近地區更多就業機會，讓專業人才留在家鄉發展，促使人才在地化，促進地方繁榮，增加政府稅收，漢翔亦有更大的能力，善盡企業社會責任，來回饋附近居民，提升生活品質，達成雙贏局面。

漢翔1969年3月1日創立，迄今已有52年歷史，主要業務分為國防、民用航空，及科技服務三大範疇，公司長期以來將誠信精神，貫徹在飛機製造本業，秉持「航空工業是良心事業」的理念，以誠信為經營之本，更將誠信落實於企業文化中，鼓勵員工不欺騙、不隱瞞，強調航空工業無捷徑，唯有誠信、安全而已。

(工商 )