中鋼3月份鋼品出貨量為87.8萬公噸 創近四個月新高 10:292021/04/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在鋼市續熱帶動下，中鋼3月份鋼品出貨傳捷報，單月出貨量達到87.8萬公噸，創去年11月以來新高，中龍出貨量為31.1萬公噸，合計達到118.9萬公噸，較規劃目標115.5萬公噸，多出3.4萬公噸。 4月開門見喜 台股早盤一度躍過16,600點關卡 勿信謠言 雲林大蒜產銷穩別急賣 (工商 ) #中鋼 #萬公噸 #鋼品出貨量 #創近 #四個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促參大會商機 上看1,600億元 04:102021/04/01 財經要聞 賴功德蔡貢獻 難解窮忙世代問題 04:102021/04/01 焦點要聞 消費行為與電子商務的四個革命 04:102021/04/01 時論廣場 AZ疫苗4／6起開放所有醫事人員接種 04:102021/04/01 焦點要聞 巴西任命新三軍司令 總統無力將軍隊政治化 09:482021/04/01 國際 獲利創高 富邦金擬加發股票股利 04:102021/04/01 財經要聞 在岸價收升 終止連八貶 04:102021/04/01 全球財經 台南年發電2億度 最大太陽能電廠上陣 04:102021/04/01 地方新聞 補鈣3步驟 飯後半小時吃最容易吸收 08:202021/04/01 健康 華視上架52台 外界質疑NCC護航 04:102021/04/01 財經要聞 從困窘到富有 壽險業9個月翻身 04:102021/04/01 財經要聞 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 護國神山怎麼了？台積電貼息回不去6字頭 殺手真面目曝光 - 財經 老大哥出殺手鐧 美砸1.42兆發展半導體 喊話打趴「他」 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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