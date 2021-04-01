在鋼市續熱帶動下，中鋼3月份鋼品出貨傳捷報，單月出貨量達到87.8萬公噸，創去年11月以來新高，中龍出貨量為31.1萬公噸，合計達到118.9萬公噸，較規劃目標115.5萬公噸，多出3.4萬公噸。

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