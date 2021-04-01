前綠委沈富雄今日接受POPRAIDO廣播專訪表示，現在台灣拿到BNT疫苗的可能性「大概是沒有了」，因為疫苗大中華地區代理商上海復星，不會接受總公司直接賣給台灣，「除非上海復星拿到該有的利潤，否則怎麼可能沒意見。」

針對媒體今日報導，衛福部將開放醫護全可打AZ疫苗，沈富雄指出，這批11.8萬劑的疫苗，韓國賣給我們時已經過了3個月，而一般疫苗有效期限是6個月，也就是說，我們拿到時只剩3個月，大概是13個禮拜，約為6月15日到期。

沈富雄說，後來台灣又耽誤了1個多禮拜，而此批疫苗要接種2次，打完第1劑，要等2至3個禮拜才打第2劑，在最後疫苗失效前要再打完，這樣算起來，每天大概要有2至3千人施打。

沈富雄表示，當初疫情中心是評估這批11.8萬劑的疫苗給同一批人打，所以只打5萬多人次，但現在疫情中心發言人莊人祥說5月底第2批疫苗會進來，到時可作為第2劑用，所以現在可以直接把這批疫苗先打掉。

沈富雄指出，現在問題出在這批疫苗連醫護人員都不想打，已經1個多禮拜只打1萬2人次，如果醫護人員不想打，其他族群更不想，而原本規畫第2順位給年長者施打，結果衛福部長陳時中忽然把軍警排到第2順位，恐怕是沒把握年長者願意施打。

沈富雄說，因為台灣防疫滿成功，沒什麼疫情，對很多人而言「我幹嘛去打」，而現在會想打的，只剩想早點坐飛機出國的人，「但如果可以打，我會打。」

沈富雄表示，在美國，如果可以選，大家會選BNT疫苗，而台灣現在拿到BNT的可能性大概沒有了，陳時中自己也說過，希望越來越渺茫，自從BNT總公司有讀不回後，陳時中大概信心也崩潰了。

沈富雄指出，這關鍵應該是卡在BNT在大中華地區的總代理經銷上海復星，除非上海復星還是拿到原本應該拿到的利潤，否則總代理怎麼可能被總公司跳過還說我沒意見？

沈富雄說，除非BNT總公司直接賣給台灣，但另外給上海復星原本該拿到的利潤，這樣上海復星可能就沒意見，但總公司一般來說不會答應這種要求，而這並不是政治問題，除非上海復星得到中國政府指示，說這個不能用錢讓步，但老共哪有這麼無聊。

(中時 )