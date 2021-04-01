國際影音平台執行團隊遲遲未定，隨中央社承接的前導專案期限已屆期，教文委員會今（1）日邀請文化部赴立法院，就國際平台案後續進行專題報告。多位立委皆問及開播進度，對此，文化部長李永得表示，8月若無開播，將提頭來見。

文化部日前舉行限制性招標，邀公視投標國際影音平台案，但因未符合標規，第一階段即遭9位評審一致不通過。立委萬美玲質疑，是否因僅邀公視，讓公視「有恃無恐」、疏忽標規？國際平台為非常重要的計畫，文化部是否還會讓公視採補件方式，或重啟另外計畫？

李永得表示，審查沒通過後，就無後續補件問題，按《採購法》規定，必須重啟標案，目前有三條路可行，第一條路是限制性招標，第二條是文化部成立基金會自行經營，第三條是公開招標。將在一個月內考量優缺，盡快決定採何種方式。若採限制性招標，下一次招標不會邀請公視。

立委林奕華指出，對於國家扶植的公視投標竟一致不通過感到訝異，公視要好好檢討外，質疑國際平台案持續延宕，開播日期究竟為何時外，也詢問中央社是否未來有投標意願？中央社社長張瑞昌則表示，中央社若要參與招標，需報請董事會。

李永得表示，目前期望組「國家隊」，不一定要單一媒體經營，並坦言公視沒通過投標，自己最意外。國際平台不是要做得快，是要做好，更發豪語：「如果今年8月這平台沒開播，我提頭來見。」讓立委黃國書直呼「有需要賭這麼大嗎？」李永得則回應，這是表示他的決心。

中央社今日也在立法院展示前導專案成果，包含暫定影音平台為「Taiwan＋」、已建置網站及全英語新聞等。但展示內容卻引起林奕華質疑，前導專案期間應除定調市場受眾外，也包含要將招標處理妥當，且播出內容多為政治新聞，應展示台灣多元美好一面。立委李德維也表示，內容連外界擔心的「大外宣」都比不上，只是台灣人想看的「大內宣」。

李永得表示，前導專案最重要的是建立基礎設施，目前已有網站、APP及內容架構。未來也將擇定優秀團隊經營好內容。

(中時 )