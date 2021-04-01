是真的，不是騙人！財政部今日下午將公布2021年1-2月期統一發票中獎情形，其中千萬特別獎號碼「80325690」，中獎張數16張；200萬特獎中獎號碼「95201943」中獎張數8張。

統一超商共有4位獲得千萬大獎、1位200萬得獎者。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在台北市大安區建南門市共購買84元的手捲與飲品；一人在新竹市香山區祥園門市購買30元的統一麵包；一人在新北市中和區立德門市購買23元的飲品；一人在高雄市鳳山區文衡門市購買28元的貝果。

特獎200萬元部分共有1位得獎者，一人在台中市南屯區南屯門市購買220元的民生用品。

全家便利商店開出1組特別獎1000萬元，消費者於新營國道南店購買鮮食，花費僅59元就幸運中大獎。特獎200萬元開出1組，消費者於嘉義仁安店購買鮮乳，花費36元獲獎。

全聯共開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，其中，千萬特別獎開出的幸運門市為苓雅三多，消費者只花費130元買調味乳等商品，就成了千萬特別獎的幸運兒。

200萬特獎開出門市為嘉義民權，消費者花費1020元，購買香蕉、藍莓、牛排、雞里肌肉、菠蘿泡芙、潔膚濕巾等日用品，就被幸運神眷顧。

(中時 )