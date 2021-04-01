周三芝加哥穀物期貨多收揚，因美國的種植意願報告低於預期，在美國農業部（USDA）種植面積數據公佈後，大豆和玉米鎖定漲停，小麥跟隨玉米和大豆走高，儘管所有小麥種植面積預計將增加5％。

據美國農業部指出，今年美國玉米播種面積預計為9114.4萬英畝，這將是2016年以來的最高水準；而大豆播種面積將達到8760萬英畝，創下2018年以來的最高水準，但這兩個商品數據均低於市場預期，分析師表示，由於播種面積資料低於預期，令庫存非常緊張，加上今年夏季若出現乾旱，那麼穀物市場供貨肯定會更吃緊。

終場5月大豆漲70美分，報1436.75美分， 5月玉米漲25美分，報564.25美分， 5月小麥漲16.25美分，報618美分，5月黃豆油漲2.46美分，報52.92美分，5月黃豆油漲25美元，報423.20美元。(商品行情網)

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