美國總統拜登周三在匹茲堡發布其為期8年、規模超過2兆美元的基礎建設計畫，這項計畫並準備將公司稅稅率提高到28%作為龐大支出的財源。

拜登在發表談話時，稱其願景是創建「世界上最強大、最強韌，以及最創新的經濟體」，過程中將創造數百萬個「高薪工作」。

白宮表示，此次的加稅，再加上阻止企業獲利外流的措施，將在15年內為這項基礎設施計畫提供資金。

根據拜登發布的第一階段基建計畫包括五大重點：

1.投入6,210億美元於改善交通基礎設施，包括橋樑、道路、公共交通、港口、機場和電動車開發等。其目標包括翻新長達20,000英里的道路與高速公路，並修復10,000座橋樑。在2030年以前，建立一個由50萬個電動車充電設施組成的全國網路，並取代5萬輛柴油公共交通工具。

2.撥款4,000億美元用於老年人與殘疾人士照護。

3.斥資逾3000億美元用於改善飲用水基礎設施、擴大寬頻連網與升級輸電網路。拜登周三呼籲國會支持8年內投入1000億美元，將高速寬頻連網拓展到全美國。

4.投入逾3,000億美元用於建造與整修社會住宅，以及興建與升級學校設施。

5.投入5800億美元促進美國製造、研發工作，以及就業培訓。

在本月早些時候美國通過規模達1.9兆美元新冠紓困方案後，拜登周三的宣告正式為其第二項重大倡議拉開序幕。

在這次的新行動中，拜登政府計畫先通過第一個旨在創造就業、改善基礎設施與應對氣候變化的提案，然後再推動第二部分計畫，改善教育、增加帶薪假，以及擴大醫療照護的涵蓋範圍。

拜登表示，他將在「數周內」公布其復甦方案的第二部分計畫。

在為「大基建」計畫籌措財源方面，拜登計畫將公司稅稅率從目前的21%提高到28%。共和黨在2017年進行稅改，將公司稅稅率從35%調降至21%。

此外，美國政府亦計畫提高跨國公司的全球最低稅率，以確保這些公司在任何國家都至少得繳納21%稅金。此舉也是為了阻止這些企業將總部地址設於避稅天堂並核銷境外相關費用，而這只是其最新改革措施的其中一部分。

由於民主黨人僅以些微多數掌控國會兩院，要想通過這項基建計畫勢必面臨挑戰。雖然共和黨普遍支持重建道路、橋樑與機場，以及擴大寬頻連網計畫，但反對為此計畫加稅。

參議院少數黨領袖麥康諾周三表示，因為加稅這部分，他「不太可能」支持這項提議。拜登周二已致電麥康諾，向他說明這項計畫。

(時報資訊)