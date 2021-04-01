代表市場情緒的CNN Money恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）本周滑落到50以下的「恐懼」區間，處於今年2月中下旬以來的低檔位置。由前老虎基金股票分析師Bill Hwang創立的對沖基金Archegos Capital，本周驚傳部分持股無法履行保證金，遭到強制斷頭，華爾街投行已拋售超過200億美元股票資產。第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，Archegos事件主要衝擊媒體、中概、金融股，科技股遠離風暴範圍。同時，由物聯網、自動駕駛、大數據等AI相關領域拉動的需求，持續火熱，預期未來幾年AI產業的獲利將呈現跳躍式成長。

美股昨收盤科技股表現優於傳產金融，而題材類的AI人工智慧相關個股亦偏多表態。台股掛牌的AI相關ETF今早表現出色，包括台新全球AI(00851)、元大全球AI(00762)、國泰AI+Robo(00737)等。

陳世杰表示，以ROBO全球人工智慧指數成分股為例，預估未來3年每股盈餘年複合成長率為25%，都超越那斯達克指數的16%、標普500指數的11%。有獲利成長當靠山，陳世杰認為，短線大跌，便是逢低加碼進場的好時機。

AI人工智慧ETF，今早以元大全球AI表現最強勁，元大全球AI的前5大持股分別為:INTEL、ALPHABET、NVIDIA、FACEBOOK、TWITTER等。而台股入列其成分股則有旺宏(2337)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、創意(3443)、晶豪科(3006)、創見(2451)、智原(3035)等。

非ETF的AI基金方面，第一金全球AI機器人及自動化產業基金近一年報酬率達67%，而第一金全球AI人工智慧基金的一年報酬率更達79%。第一金全球AI人工智慧基金的前五大持股:BAIDU、WIX.COM、YEXT、Adobe及Advanced Micro Devic。

(時報資訊)