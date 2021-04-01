新北視障按摩「霹靂開演」了！新北勞工局今年特別攜手「霹靂布袋戲」當家台柱「素還真」擔任年度活動大使，推出4款具收藏價值的素還真刮刮卡，從4月1日開始，只要在24家按摩小棧及7家優良按摩院單筆消費滿500元，就有機會刮中家庭劇院組、蒸洗脫烘滾筒洗衣機等多項大獎。新北勞動雲FB也將推限時抽獎，參與活動的粉絲有機會把素還真公仔帶回家，喜歡素還真的朋友千萬不要錯過。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市每一位視障按摩師均具備1,600小時專業技術士證，以專業的筋絡學為大眾解除疲勞，去年受疫情衝擊，連帶使視障按摩師的收入受到相當程度的影響，很高興疫情逐漸趨緩，為讓市民朋友都能享受到最專業的視障按摩服務及提升視障按摩整體營收，因此跨界與霹靂合作，規劃「消費滿500元抽大獎」等多項系列活動，積極開拓各年齡層的消費市場。

此外，勞工局將同步邀請大專院校學生與社會人士一同參與「視障按摩空間」改造，創新推出「一小棧一特色」的改造設計競賽，以創意翻轉按摩空間形象，提升視障按摩服務的市場競爭力，讓年輕的市民朋友也願意多多至新北各視障按摩據點及優良按摩院消費。

勞工局表示，今年視障按摩系列活動即將於4月1日起跑，凡至新北市輔導的24家視障按摩小棧及7間優良視障按摩院消費滿500元，就能獲得霹靂布袋戲當家台柱-素還真限量典藏刮刮卡，並享受立即對獎的雙重樂趣，除可現刮現抵消費金額，更有機會刮出家庭劇院組、蒸洗脫烘滾筒洗衣機等總計8,888個豐富獎項，歡迎市民朋友按讚加入「新北勞動雲」臉書粉絲團，掌握最新活動訊息。

(工商 )