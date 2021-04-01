美國總統拜登今天提出一系列充滿野心的計畫，將在8年內斥資2.3 兆美元投資國內基礎建設，至於財源從何而來，拜登打算從提高公司稅下手。

法新社報導，重要資金來源之一是將公司稅稅率從現行的21%調高至28%，並打擊企業利用「避稅港」來避繳美國稅金的做法。

拜登矢言，將讓電商龍頭亞馬遜（Amazon）等企業繳納相當的稅金，還說這非關「報復」有錢人和成功人士，而是亞馬遜零繳稅「根本就不對」。

拜登今天公布影響深遠的計畫，要補強全國公路、橋樑和港口，並挹注資金升級電信設備，還要進行研究和發展，以提高競爭力，特別是與中國相較而言。

拜登在匹茲堡說：「不同於我們以往所見所為，這是美國整個世代僅見的投資。規模很龐大，是的；很大膽，沒錯；但我們做得到。」

根據美聯社整理，拜登的計畫將藉以下方式獲得資金：

1. 將公司稅稅率從現行21%提高至28%。這項措施會在未來15年內攤平基礎建設計畫的費用，之後協助減少預算赤字。

2. 實施21%全球最低稅負制。如此一來，企業便無法透過將收入挪往低稅負國家的做法來避稅。

3. 讓企業更難透過所謂「稅負倒置」（tax inversion），即與外國企業合併的方式，來避繳美國稅金。

4. 針對將資產移至國外的企業，取消稅收減免措施，離岸外包工作也不得享有減免。

5. 對企業向股東報告的帳面收入課徵最低15%稅金。

6. 終結化石燃料企業的稅收優惠。

7. 增加國稅局對大型企業的審計。

不過，路透社報導，美國最大貿易組織「美國全國商會」（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁兼政策長布萊德雷（Neil Bradley）表示，商會雖然和拜登一樣認為基礎建設具有急迫性，但拜登的計畫「危險地走向錯誤的方向」。

布萊德雷指出：「我們強烈反對政府提出全面增稅的措施，此舉將拖慢經濟復甦，讓美國更沒有全球競爭力，這恰好與基礎建設計畫目標背道而馳。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100401

(中央社)