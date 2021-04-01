台中市警六分局永福派出所警員鄭喻升、樊家懿日前巡邏時，接獲民眾報案稱西屯區福雅路、安林路口有迷失老人，需要警方協助，員警到達現場發現老翁為失蹤人口，便將其帶回派出所休息，並聯繫家屬讓老翁回家。

警方指出，83歲的陳姓老翁，當天早上因細故與兒子發生口角，一氣之下就騎著腳踏車外出，卻不慎在離家10公里外的路口迷路。員警獲報到場後，先悉心關懷老翁身體狀況，再詢問身分、住家地址及家人聯絡電話等，但老翁卻是一問三不知。

員警便透過人臉辨識系統查驗老翁身分，終於比對出老翁確切身分，並發現其已走失一整天，隨即就將老翁帶回派出所休息及提供食物供其果腹，期間老翁還向員警抱怨兒子雖然孝順，但是管太多讓其感到不快，最終老翁在員警耐心地勸說下與兒子和好如初，平安返家團聚。

警方呼籲，家中如有年邁長輩，切莫讓長輩獨自外出並可申請「愛心手鍊」服務，若家中長輩不慎走失時，以利查證迷途者身分及聯絡家屬，民眾如發現疑似走失的老人時，可撥打110向警察機關請求協助，俾利幫助他們找到回家的路。

(中時 )