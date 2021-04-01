人幣中間價升129個基點 終止七連跌 10:512021/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價終止7日連跌，人民幣兌美元1日中間價報6.5584，較31日6.5713，升129個基點，升幅為0.2％。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，1日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2厘。 這是3月初以來，央行連續第24日將逆回購規模固定在100億元，並繼續對沖1日到期量。路透統計，3月29日當週逆回購到期規模為500億元，每日均為100億元。 《商情》運價續減 BDI指數連2跌 月線連五紅 台股四月攻萬七 (工商 ) #中間價 #基點 #終止 #連跌 #逆回購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率急跌 人民幣中間價 貶至四個月低點 04:102021/03/31 財經要聞 清明連假前台股開盤跌25點 台積電開596元小跌1元 09:072021/03/31 財經 強勢美元再現!亞幣全倒 新台幣相對抗跌 04:102021/03/31 財經要聞 在岸價收升 終止連八貶 04:102021/04/01 全球財經 《商情》出口樂觀 馬來西亞棕櫚油反彈 10:012021/04/01 財經 2020年報五大天王 陽明長榮竄起 04:102021/04/01 財經要聞 《國際油價》需求前景不明 原油期貨連2跌 10:012021/04/01 財經 沈富雄分析BNT疫苗大概是拿不到了 原因竟然是這樣 10:352021/04/01 政治 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《盤中解析》「權」軍覆沒 丟失百點 12:002021/03/31 財經 台灣人在大陸》無法想像的大陸中學生活 08:062021/04/01 徵文 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 拜登拚基建 狂撒2兆美元 - 全球財經 - 工商時報 護國神山怎麼了？台積電貼息回不去6字頭 殺手真面目曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。