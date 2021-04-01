人民幣中間價終止7日連跌，人民幣兌美元1日中間價報6.5584，較31日6.5713，升129個基點，升幅為0.2％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，1日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2厘。

這是3月初以來，央行連續第24日將逆回購規模固定在100億元，並繼續對沖1日到期量。路透統計，3月29日當週逆回購到期規模為500億元，每日均為100億元。

(工商 )