中華經濟研究院1日上午發布2021年3月臺灣採購經理人指數，臺灣製造業採購經理人指數PMI略跌至62.7，臺灣非製造業NMI指數走升達55.2。

中華經濟研究院長張傳章指出，3月經季節調整後之臺灣PMI已連續5個月維持在60.0以上的擴張速度，惟擴張速度連續2個月趨緩，指數續跌0.5個百分點至62.7。其中，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨亦呈現擴張，許多數據都再度創下2012年7月創編以來的更高水平。

張傳章提醒，由於全球航運缺櫃明顯，導致廠商出貨交期拉長，搶料缺貨情況持續，供應商交貨時間指數已連續3個月維持在70.0以上的高速走升，且指數續揚1.4個百分點至74.7，再創2012年7月創編以來最快上升速度。

對於製造業展望未來景氣，中經院助研究員陳馨蕙表示，台灣PMI調查中的「製造業未來六個月展望指數」續揚5.5個百分點至78.8，除了再創2012年7月創編以來最快擴張速度，廠商對於景氣的判斷非常樂觀。

(工商 )