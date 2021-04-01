南韓大勢女團BLACKPINK泰籍成員LISA，出道多年以精緻五官與精湛舞技而聞名全球，有「人間芭比」之稱，IG狂吸4900萬人追蹤。日前LISA登上時尚雜誌《Harper's Bazaar China》的4月號封面，並在網路上陸續公開，帥氣模樣令粉絲驚艷不已。

LISA除了在音樂上的表現優異外，高超的服裝品味及前衛的穿搭風格，也同樣受到粉絲的一致肯定，吸引不少廠商爭相合作，廣告、代言從不間斷。日前LISA便接下精品服飾CELINE的代言，並與大陸版時尚雜誌《Harper's Bazaar China》合作，為其拍攝一系列形象美照。

只見LISA在公開的照片中，頭戴棒球帽及黑色西裝外套，內搭深V上衣小露性感，另一套造型則是在黃色小香風外套裡搭配白色BRA TOP，看起來帥氣又不失女人味。

不過，最令網友驚豔的，還是經由黑白濾鏡處理過的全身照造型。原來黑色西裝外套裡，LISA只穿著一件黑BRA與休閒長褲，大方秀出北半球與結實馬甲線，整體造型又帥又殺，令粉絲們全暴動，紛紛留言「只有LISA能超越LISA」、「太好看了」、「OMG！電死我了」，吸引超過289萬人按讚。

LISA繼去年擔任大陸選秀節目《青春有你2》的舞蹈導師後，今年也再度接下《青春有你3》的舞蹈導師一職，在節目中嚴厲又溫暖的主持風格獲得好評，使她人氣再度飆升。而3/27剛度過24歲生日的她，也跟去年生日時一樣，推出個人底片攝影集《[0327] VOL.2 -SECOND EDITION-》，令粉絲相當開心。

(中時新聞網)