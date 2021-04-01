工業電腦廠安勤(3479)受新冠肺炎疫情衝擊訂單需求及出貨進度，2020年合併營收降至46.89億元的近5年低點，規模效益下滑使歸屬母公司稅後淨利腰斬至2.24億元、為近2年低點，每股盈餘（EPS）3.23元，低於前年6.65元。

安勤董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.6元，盈餘配發率約80.5％，為近5年高點。以31日收盤價55.6元計算，現金殖利率約4.68％。公司將於6月25日召開股東常會。

安勤受新台幣強升逆風干擾，去年第四季合併營收10.73億元，季減1.45％、年減45.19％，毛利率、營益率分別「雙降」至23.74％、4.46％。歸屬母公司稅後淨利0.49億元，季減5.6％、年減67.55％，每股盈餘0.7元。

合計安勤去年合併營收46.89億元、年減23.68％，為近5年低點。毛利率25.06％、營益率5.72％，低於前年28.43％、10.41％，營益率為近9年低點。雖有業外收益增加挹注，歸屬母公司稅後淨利2.24億元、年減51.29％，為近2年低點，每股盈餘3.23元。

安勤去年訂單出貨明顯受疫情衝擊，博弈及零售業務需求轉弱，扮演主力成長動能的美國投票機訂單出貨亦同步遞延，使營運表現明顯下滑。所幸醫療產品耕耘效益顯現、需求穩健增加，使營運表現仍大致持穩。

安勤2021年前2月自結合併營收6.64億元、年減達40.21％，為近7年同期低點，主因去年同期歐美客戶需求及出貨未受疫情影響，比較基期較高。公司預期博弈及零售業務將小幅回溫，美國投票機及驗票機訂單持續出貨，營收可望恢復成長，惟須留意缺料干擾。

安勤今年適逢成立20周年，公司訂定5年發展計畫，目標營收至2025年達百億元規模。董事長劉琍綺表示，除了本業持續成長，亦看好高毛利的醫療相關業務成為重要成長引擎，目標至2025年對營收貢獻達45～50％。

(時報資訊)