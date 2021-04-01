受惠於5G智慧手機與人工智慧（AI）軟體帶動記憶體晶片需求升高、進而推升晶片價格，美光科技（Micron Technology）本季財測優於華爾街預期，受此激勵，美光周三盤後股價上漲逾4%，報91.75美元。

美光公布2021財年第二季（截至2021年3月4日）營收年增30%、季增8%，為62.36億美元，優於分析師預測均值62.1億美元。

經調整後每股盈餘較前一年大幅成長118%、較上季成長25.6%，為0.98美元，超出市場預期的0.95美元。

美光執行長Sanjay Mehrotra在法說會上表示，遠距工作與學習趨勢帶動筆記型電腦、Chromebook需求成長，持續為美光業績帶來助益。

美光財務長Dave Zinsner則表示，DRAM晶片貢獻第二季營收71%，NAND快閃晶片占26%。

美光預估第三財季營收為71億美元加減2億美元，經調整後每股盈餘為1.62美元加減0.07美元，均優於市場預估的營收67.9億美元、每股盈餘1.32美元。

全球晶片短缺促使個人電腦（PC）製造商等客戶開始搶購晶片，進而帶動記憶體晶片價格上漲。分析公司Trendforce表示，第一季（1~3月）DRAM晶片價格上漲3%～8%，預計第二季（4～6月）漲價幅度將進一步擴大到13%～18%。

美光表示，整體DRAM晶片市場處於「嚴重短缺」狀態，且全年供應都將吃緊。不過，美光本身則仍在處理去年12月旗下其中一座台灣DRAM廠因地震與停電導致的生產中斷。

美光並表示，台灣中部地區的旱象迫使公司為旗下工廠尋找替代水源，但估計不會對生產造成直接影響。

全球非記憶體晶片短缺已經迫使汽車、PC和智慧手機製造商減產因應。執行長Mehrotra在法說會上表示：「我們相信，如果沒有這些短缺問題，記憶體晶片需求將更強勁」。

(時報資訊)