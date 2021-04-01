美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)財報優於預期並且持續看好第二季業績表現，帶動台DRAM廠南亞科(2408)股價開高走高，再攻百元關卡；台記憶體廠同聲看好今年景氣，華邦電(2344)、旺宏(2337)今早亦聯袂大漲。

記憶體今年迎來全面復甦的一年，台DRAM大廠南亞科對上半年景氣展望樂觀。南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體（DRAM）產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

記憶體廠旺宏對今年三大產品線Nor Flash、Nand Flash以及ROM的展望均樂觀，董事長吳敏求表示，未來二年Nor flash都是缺貨的狀態。

華邦電經理陳沛銘表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。華邦電子總經理陳沛銘先前表示，DRAM與Flash供給吃緊情況可能延續到下半年，漲價效應可望於第2季顯現，預期記憶體營收將於3、4月較高成長。

美光於週三(3月31日)盤後公佈2021會計年度第2季財報：營收年增30%、季增8%至62.36億美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增118%、季增25.6%至0.98美元，均優於分析師的預估。

美光預估2021會計年度第3季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為71億美元加減2億美元、1.62美元加減0.07美元，亦優於分析師的預估。

美光執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上表示，美光第2季持續受惠於帶動筆記型電腦、Chromebook需求良性成長的遠距工作、遠距學習趨勢，PC DRAM位元出貨量創單季新高。

美光週三表示，2021年DRAM產業位元需求成長率約20%，DRAM產業供給低於需求，DRAM市場目前正處於嚴重供不應求狀態，DRAM價格迅速上漲。

另外，2021年NAND產業位元需求成長率位於30%區間的前段至中段，NAND產業供給高於需求。美光第2季營收占比71%為DRAM，NAND占26%。

(時報資訊)