今天（4月1日）是一年一度的愚人節，不少人會和朋友大開玩笑或捉弄對方，但搜狐網命理專欄就點名，金牛、天秤以及魔羯座是3大最容易把玩笑當真的星座，他們本身比較內斂且不善言辭，對他們可別開尺度太大的玩笑。

▍1. 金牛座

金牛座總給人一副斯文又沉默寡言的感覺，雖然看似有點無聊，但他們骨子裡是很幽默的，但是他們並不喜歡話中有話的玩笑，他們的心思敏感，對待什麼事情都一絲不苟，加上自尊心強、很看重面子，因此他們一旦感受到刺激，就會恢復他們的脾氣，不喜歡被看玩笑。

金牛座雖然也喜歡幽默，但如果和他們還不到很熟悉的時候，建議不要開白目的玩笑，因為金牛座個性低調，不愛太過張揚，這時候害羞的金牛座就會好好記下這筆賬了。

▍2. 天秤座

天秤座的人雖然溫和，但經不起開玩笑，在與人相處時，他們會維持著自己覺得剛剛好的距離與舒適度，在尺度之內怎麼樣都好，但是一旦越過了界限就會變了一個人，無意中的一句話都能讓天秤座暴怒，上一秒還充滿笑容，但是下一秒就很嚴肅，讓人摸不著頭緒。

其實天秤座可以開玩笑，但他們會維持自己的完美形象，不喜歡讓他人來隨意取笑玩弄，因此不喜歡對方以其人之道還治其人之身，他們的心思敏感，認為自己的玩笑可以讓人接受，可是對方如果掌握不好自己的火候，就會很容易惹火天秤座。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人內心戲十足，別看他們表面總是一副很冷酷的樣子，其實他們只是不善於表達，有時候不想說話，只想沉靜在自己的世界裡，甚至與人溝通也是言簡意賅，讓人以為他們反應慢，但是他們其實心裡都清楚，只是不知道怎麼應對。

如果跟摩羯座不夠熟，別輕易開玩笑！對於心思敏感且注意細節的他們來說，無意中說錯話，就會改變對方在他們心目中的地位，有時候雖然不明說，但是他們確實非常嚴格，加上他們本身不苟言笑、臉皮很薄，所以不喜歡別人跟他亂開玩笑。

(中時新聞網)