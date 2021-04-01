國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過中嘉等15系統業者申請以華視新聞資訊台進駐52台，遭質疑NCC照著劇本走，獨厚華視，毫無「獨立公正性」。不僅國民黨立委李德維批評，華視進駐52台黑幕重重，對於NCC不能中立行使職權感到遺憾，連民進黨立委王美惠也認為，NCC要加油。

NCC去年底不通過中天新聞台換照案，52台空頻至今，NCC陳耀祥在宣布中天新聞台換照不過的記者會上，竟公然呼籲有線頻道業者「給公廣集團一個機會」，屬意讓華視進駐52台，如今全盤照劇本演出，NCC被批評「先射箭後畫靶」。

李德維指出，華視進駐52台的劇本早就寫好，其作法讓人覺得粗暴，尤其是從中天下架到現在華視進駐，黑幕重重，只能對於NCC不能中立行使職權感到遺憾。

王美惠說，很多業者都在爭取52台，對於NCC決定讓華視進駐52台讓很多台失望，也有很多人覺得不夠公平，尤其是從中天新聞台下架至今，NCC要加油。

民進黨立委趙天麟則說，獨立單位評估結果個人沒意見，華視進駐52台備受考驗，也受到嚴格審視，必須要做到承諾，不論華視或其他台都一樣。

(中時 )