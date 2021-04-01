受惠一般自行車與電動自行車熱銷，自行車零組件類股訂單滿手、產能滿載，今日早盤股價應聲齊漲！其中，利奇（1517）不畏列警示股，早盤爆量鎖住漲停22.25元、上漲了2元，股價改寫前高，成交量高達2.6萬多張，目前還有2000多張買單高掛；桂盟（5306）盤中股價大漲近5％、最高來到220元，大漲10元；日馳（1526）最高來到49.80元，漲幅也達3％。

利奇因股價連日飆漲已被列為警示股，公佈今年2月合併營收2.49億元，稅前純益8,700萬元，稅後淨利8,200萬元，單月EPS0.24元。

2020年第四季合併營收10.92億元，稅後淨利1.69億元，EPS達0.59元；2020年合併營收33.84億元，稅後淨利2.02億元，EPS0.76元、獲利暴增12.63倍，每股擬配發0.35元股息

日馳2020年合併營收12.46億元，稅後淨利1.78億元，EPS2.97元，獲利年增1.22倍，每股將配發1.8元股息。

(工商 )