大學個人申請即將進入第二階段指定考科甄試，如何提出扎實的備審資料及面試準備，成為許多考生及家長最重視的課題。陽明交通大學跟上Podcast收聽潮流，錄製系列《大學學什麼？》節目，邀請陽明交大、政大、清大師生在空中對談，全方位分享大學到底在學什麼。

為了替苦惱如何選系的學生及家長解惑，同時貼近時下流行的Podcast收聽潮流，陽明交大出版社企畫錄製、開播近一年的Podcast頻道《NYCU PRESS說書中》，近來特別錄製一系列《大學學什麼？》節目。

陽明交大表示，節目內容有別於單從學校立場出發或學生個人介紹，每集邀請陽明交通大學、政治大學、清華大學等不同科系教授與學生同場對談，透過愉快的聊天氛圍，提高年輕學子收聽意願，也更能評估自己是否適合就讀該科系。

陽明交大指出，教授們在節目披露準備備審資料的撇步、面試注意事項等，同時還會推薦專書，提供大學新鮮人作為入門書，期望學生在忙碌升學之餘，能全方位培養學習素養。學長姐也在節目分享入學申請經驗，以及就讀該科系學習到的專業知識與大學生活點滴。

《歡迎來到交作業大學！從入學到畢業的電機生活大公開》節目，由陽明交大電機系副教授黃育綸與大四學生許雅柔對談，分享電機系學習專業知識及未來發展。

黃育綸分享身為考官的招生標準。並表示，曾看過一份備審資料，考生陳述自己對物理的興趣與著迷，讓她在多數述說身家背景的自傳中，留下格外深刻的印象。

陽明交大資工系教授陳永昇教授則與目前是大三學生的學聯會會長劉子齊在《資工系都會修電腦？人人在寫程式的時代來臨》節目分享資工系所學。

陳永昇說，曾有位學生的備審資料用詼諧口吻與清晰版面，成功抓住他的目光，而學生如果高中時對程式設計產生濃厚興趣，積極參與各項比賽，的確是很好的加分，但學習是耐力賽，如果數理能力不錯，也可以在備審資料中展現有志在AI及資工領域學習的企圖。

陽明交大提到，《NYCU PRESS說書中》Podcast頻道開播1年來，除了邀請書籍作者對談、導讀書中內容，也訪談多家特色書店主人分享經營甘苦。《大學學什麼？》系列節目現已播出資工系、醫學系、電機系、人社系及牙醫系，四月將陸續上架中文系、法律系及財金相關科系，有興趣的家長與學生可在iTune、soundon、spotify等平台搜尋節目收聽，每週播出兩集。

(旺報 )