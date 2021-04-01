交通部拋出台鐵、基隆捷運共存方案，引發各界討論。台北市長柯文哲1日表示，交通路網不是台北市單獨可以處理，應該由中央出面，把有關的人都找來，誰負責蓋、經營還是要協調。

交通部長林佳龍接受《中時》訪問，他指稱台鐵、基捷2套系統並存技術上可行，基隆河谷路廊有限，兩者會有一段路線重複，基捷過了八堵後，路線可到達有需求但交通不便的地區，服務更多旅客。

柯文哲今早出席落羽之丘啟用典禮，對於基隆捷運規畫，他指出，不管叫首都生活圈或大台北生活圈，不是行政區畫下去就完全隔開，有做過很多研究，像是發生在台北市的車禍，台北市民才占40％，也就是雖然有行政區畫分，但生活是混在一起的，每天有一大堆非台北市民進來台北，台北市民也會到外縣市去，所以交通路網不是台北市單獨可以處理。

他表示，交通部開過一次會議解決基隆輕軌，現在台北捷運環狀線、萬大線，雖然很多路線是在新北市，但民眾還是會到台北市消費，所以應該由交通部出面，把有關的人都找來，討論經營權，誰負責蓋、誰經營，很多還是要喬的。

(中時 )