1名女網友日前到加油站加油，員工在加油竟將油槍和手都「饋」在她的腿上，她事後發覺不對勁，認為遭騷擾，致電詢問店家竟回應「是個人習慣」，讓她及友人氣炸，她說對方還是名學生，但動作熟練，疑似已不是初犯，她甚至一度想原諒對方，讓友人氣炸說「這人就是沒被告發過，才養成這種習慣吧」。

1名女網友日前去加油站加油時，加油站店員竟然將手和油槍都「饋」（台語：靠在）在她的腿上，她當下嚇傻沒有立即反應，離開後才詢問友人，友人馬上氣炸說「就是性騷擾！」她之後聯絡加油站，對方公司竟回應「是個人習慣」，讓友人事後將此事PO在爆怨公社，怒罵「員工教育訓練到底是怎麼教的？可以手直接放在客人大腿上？」

1名女網友日前到加油站加油，員工在加油竟將油槍和手都「饋」在她的腿上。（圖／翻攝自爆怨公社）

1名女網友日前到加油站加油，員工在加油竟將油槍和手都「饋」在她的腿上。（圖／翻攝自爆怨公社）

該女網友的友人說，該加油站員工還是名學生，但對方的動作熟練，質疑已經不是初犯，「So what 學生就可以當『肖低哥』不用負責嗎？」遭騷擾的女網友事後還心軟，擔心對方是學生留下案底，讓友人氣炸回「這人就是沒被告發過，才養成這種習慣吧」，他說許多遭性騷擾的人就是擔心當下沒有立即反應，或是證據不足，因此不敢告發，甚至擔心會被輿論說「價錢沒談攏」，反而檢討起被害者，他則堅持需要對方給個交代。

許多網友則留言，「放腿上有點扯欸，我做過加油站，沒有哪台機車加油是需要手放腿上的」、「是故意碰的，還是不小心碰到的，這很重要」、「告吧，不然還是會有下一個受害人」、「完全不正常！」

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(中時新聞網)