前年雲林縣南側堤防下方被發現一具白骨，檢方深入追查後發現白骨身分是張姓婦人，她遭兒子郭佳宏毆打致死，郭與神壇負責人陳勝宏將屍體棄置並放火燒毀，郭男又遭陳男用鋁棒、鐵棍「管教」凌虐致死，最高法院將陳男依傷害致死罪判刑8年定讞。

2019年6月28日下午4點，拾荒者在雲林縣虎尾鎮與二崙鄉間的深坑橋南側堤防下方，發現一具白骨，立即報警處理，警方因白骨的身分辨識困難，先以無名屍報請檢察官相驗，經檢方追查發現2件子殺母後又被虐死的驚人命案。

判決指出，郭宜萱與她3名子女、母親張宴慈、她的弟弟郭佳宏（涉殺人罪部分不起訴處分）共同寄居在陳勝宏的租屋處，同住一處還有陳的弟弟陳伯安等人，陳勝宏在租屋處設置神壇供信眾問事，但與張宴慈家人間，常因因金錢、情感及宗教信仰等問題而起爭執。

2019年6月18日上午，當時34歲的郭宜萱明知23歲的弟弟郭佳宏，毆打60歲的母親張宴慈，致其顏面流血、肋骨骨折，傷重癱軟在客廳沙發上，卻不打電話報警處理，也不召請救護人員來將張宴慈送醫急救，眼睜睜看著母親因肋骨骨折、窒息死亡。

張宴慈死亡後，陳勝宏兄弟及郭佳宏將屍體搬到堤防下方，由郭佳宏將張宴慈的屍體棄置並潑灑汽油引燃加以毀損，隔天凌晨，郭宜萱與陳勝宏一同到雲林縣警察局虎尾分局褒忠分駐所，向警謊稱張宴慈在同年月17日失蹤，掩飾其犯行。

而郭佳宏在同年5月間，就經常遭陳勝宏及陳伯安責罵，2人並徒手或持鋁棒、鐵棍毆打郭，或命郭自行摑掌以為處罰，同年7月28日下午5點多，陳勝宏兄弟又持用鐵棍朝郭的全身揮打至少30分鐘，致郭不堪長時間遭毆擊而昏厥。

陳勝宏兄弟見狀，將瀕死的郭佳宏抬上自用小客車之後座，送至醫院救治，但郭佳宏到院前已無呼吸心跳，經緊急救治無效後死亡。

雲林地方法院將郭宜萱依遺棄直系血親尊親屬致死罪判刑7年4月，陳勝宏及陳伯安各依遺棄屍體罪判刑10月、傷害致死罪判刑8年，除了陳勝宏對於傷害致死罪提上訴外，其他共犯未上訴已確定，台南高分院駁回陳的上訴，又上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )