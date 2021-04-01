總統蔡英文因2019年競選連任期間，爆出論文爭議，台北地檢署認為媒體人彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。資深媒體人王淺秋昨在臉書表示，彭文正剛從國外「查案」回來，目前隔離中。今（1）日彭文正透露，手上握有論文的關鍵證據，而這些資料都足以證明「蔡英文是個騙子」。

彭文正今透過視訊，在王淺秋的廣播節目「千秋萬事」透露查案進度，他表示獲得一個隨身碟的資料，這些資料存在兩個地方，且手上的資料都足以證明「蔡英文是個騙子」。王淺秋追問是否可多透露些訊息，彭文正僅說，他手上有「專業認證的科學報告」。

資深媒體人彭文正。（資料照）

蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人妨害名譽，最後僅彭文正被依妨害名譽罪起訴。對此，彭文正說，這樣的差別待遇讓他備感榮幸，認為自己是不可能敗訴，要怕的是蔡同學；而這件事就很簡單，總統府又開始丟新聞帶風向，說從海外取得16張證據，「我一看笑死人了，把總統府魔術秀的東西拿來又當了一次證據，所已他們已經無路可走，只能拿國家機器來對付我。」

彭文正強調，他與賀德芬、林環牆所做的事，所說的事，整個主軸都是完全正確的，至於賀、林為什麼沒被起訴，他猜測，是想製造差別待遇，藉此「二桃殺三士」，讓他們3人產生矛盾。

至於先前曾在法庭上坦承犯行，要求具體求處死刑是否在開玩笑？彭文正強調，「沒有啊」，並解釋如果一罪一罰，自己整整講了此事1年7個月，約600天，若依照《選罷法》意圖使人不當選，一罪5年，一共3000年，應該會合併無期徒刑。

(中時新聞網)