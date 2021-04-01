打房火在燒，住展風向球3月旺季不旺。代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3月分數來到37.7分，較1月增加4分，分數中止連三個月下滑，對應燈號則維持黃藍燈，已連續十三個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、報廣量等三項分數上升，議價率、來人與成交組數等三項分數持平。住展雜誌研發長何世昌表示，近來政府各部會頻頻打房，建商無福「銷售」，新建案市場慘淪重災區，尤其來人與成交組數未能進一步成長，反映出市場籠罩在擔憂與觀望的氛圍當中，市況「旺季不旺」。

正值房市329檔推案旺季，預售屋推案大舉放量、一口氣衝逾至8百多億元，3月新釋出的成屋案並不如預期多，僅約有3百多戶。雖然推案量明顯增加，但因近期政府不斷祭出打房措施，嚴重衝擊到建商、代銷的銷售信心，3月建案釋出的報紙廣告量僅約0.4萬批。3月住展風向球蹤的指標建案平均來人組數為40.1組／週，較2月微幅增加。

何世昌指出，今年1、2月，市況淡季不淡，3月房市原本有個好兆頭。但因政府打房下手越來越重，各大部會陸續祭出抑制措施，打得市場措手不及，3月市況雖然比2月微幅成長，但成長幅度遠低於預期，反而有點旺季不旺的景象，買盤幾乎只剩自住需求。何世昌認為，現在打房是中古屋大賣，建商卻當替死鬼。如果政策面持續打壓，預料新建案成交量可能不易放大，但因建商被土地、營造成本卡死，恐怕也沒有多少降價的空間，接下來新建案房價也難以下跌，房市恐怕會進入低量價漲的僵局當中。

(時報資訊)