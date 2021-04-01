美科技股強彈，台積電ADR漲2.79%，台積電(2330)股價開高，一度達599元站回月線。隨著半導體市場需求強勁，台積電計畫未來3年將投入1000億美元增加產能，並預計將暫停晶圓降價，即停止價格折讓。

台積電ADR收在118.28美元，漲3.21美元，換算每股為台幣674.93元。台積電昨日收最低為587元，今日開盤598元，盤中達599元，站回月線，但尚未站回季線。

業界近日流傳一封台積電總裁魏哲家寫給客戶的信，信中說明半導體供給短缺與台積電的因應策略。

台積電總裁魏哲家在信中指出，台積電過去12個月儘管增加產能，且產能利用率超過100%，依然無法滿足需求，因此計畫在未來3年內投資1000億美元增加產能。台積電將新建晶圓廠，及擴充現有晶圓廠先進技術和特殊技術。

魏哲家還指出，台積電因應先進製程技術複雜度提高，材料成本增加，將自2021年12月31日起暫停晶圓降價，為期4季。業外認為此舉表示將停止價格折讓，也是變相漲價。

台積公司今日不評論這封信的內容，也不評論價格問題。台積公司表示，公司正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和高效能運算（HPC）的產業大趨勢將驅動對於台積電半導體技術的強勁需求。

(時報資訊)