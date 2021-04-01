白宮發布美國就業計畫，科技股領軍衝高，美股四大指數漲多跌少，台股也在台積電領軍之下，指數今天創下史上新高，一度衝上16600點，來到16602.47點，預估成交金額3300億元。

分析師指出，美股續強，帶動台股震盪緩步墊高，不過，在今天創高過程中，成交量並沒有放大，市場也在擔心接下來長假效應。而富邦投顧認為，3月30日美債殖利率達到1.76％波段新高，雖然顯示投資人對實質經濟的復甦感到樂觀，但美債殖利率拉升，美元資產相對吸引力增加，美元站上93的近期高位，可觀察近期外資賣超亞股的幅度也加大。若短線殖利率飆升速度過快，台股金融傳產及電子股之間的類股輪動就會更加劇烈。

今天是第2季開盤第一個交易日，觀察第2季台股走勢，美債殖利率及美元走勢短線過強，在類股表現上面，由於處於輪動格局，佔權值較高的電子族群短線上受到殖利率飆高的衝擊，評價不易提升。但今年下半年來看，若疫情如預期受到控制，殖利率走勢也沒有觸及各國央行對於通膨加速的敏感神經，而提前實施緊縮，在經過近期的籌碼調整沉澱之後，富邦投顧認為台股乃至於全球股市仍是大有可為。

(時報資訊)