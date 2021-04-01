29歲大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，鬧得沸沸揚揚，日前她到丹佛為爭扶養權現身開庭，而國內的2000萬人民幣（約台幣8818萬元）欠款官司也做出終審判決，張恒的上訴慘遭駁回。

綜合陸媒報導，鄭爽2019年11月向上海靜安法院提告，要張恒歸還欠款並支付逾期利息，一審法院判決要還款，張恒不服上訴，最後卻仍維持判決，上海二中院指出，鄭爽提供的證據能夠證明這2000萬是她借給張恒的，然而張恒卻無法推翻此一說法。

且張恒表示，他會用幫鄭爽賺錢的方式來清償所有欠款，但上海二中院認為，在鄭爽沒有點頭認可的情況下，不能直接抵扣，因此上訴遭駁回，另外張恒主張借款期限為10年，但他和鄭爽的聊天紀錄中，並沒有此約定，加上他辯解2000萬人民幣並非借款，就更不可能有10年之約，因此再度被駁回。

張恒發文表示不會放棄。(圖/翻攝自張恒微博)

張恒隨後也發文坦言，「我對上海市二中院的判決表示遺憾」，目前他和律師都沒有收到判決書，「我和律師團隊仍然堅持認為，一審判決在程序上不合法，也無法接受二審的判決，結果，我們將向上海市高院提起再審申請。」言下之意還沒有打算放棄。

(中時新聞網)