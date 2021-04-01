85度C連鎖咖啡表示，4月4日85度年度「週日好友日」，當天全台門市從上午10十點開始到晚上8點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶，第二杯只要20元，另外加碼抽獎活動，85 Cafe APP會員4/1起到4/30前，到85度購買拿鐵或鮮奶茶完成集點，還可參加抽獎，總獎品價值高達15萬元，將抽出60位幸運兒，最大獎是價值上萬元的SWITCH遊戲機，以及星辰錶。

85度為回饋APP會員，特地在四月舉辦加碼抽獎活動，從4/1到4/30前，會員到全台85度買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱大小，消費完成集點，即可參加抽獎活動，每一筆交易可獲得一次抽獎機會，消費越多次中獎機會越高，獎品有SWITCH遊戲機4名、星辰錶2名、APPLE Watch2名、春遊住宿券12名、85度禮物卡500元40名，一共60位幸運兒，可獲得總價值15萬元獎品，中獎名單將於5/12(三)前公佈在85度 Facebook官方粉絲團。

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