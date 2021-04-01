高雄以及台南3月買賣移轉棟數開紅盤！台南和高雄這兩南台灣的房市熱區，今年前3月的買賣移轉棟數，分別高達5,525棟和9,626棟，分別創下14年和7年來的單季新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，隨著政府打炒房動作頻頻，置產族觀望，不過，自住族群仍然想買照買，尤其像台南、高雄這些有科技大廠進駐的區域，受惠就業人口紅利，部分區域仍保有強勁的剛性買盤支撐。

她說，甩開打炒房政策震撼彈的南台灣房市，高雄今年3月單月的買賣移轉棟數為3,682棟，比年同期的3,088棟，年增19.2％，比今年2月的2,327棟，更是月增58.2％，其中，高雄左營區的年增幅達87.1％，表現著實亮眼。

台南今年3月單月移轉棟數則為2,060棟，比去年同期的1,902棟，年增8.3％，比今年2月的1,388棟，月增約48.4％。而兩都交易最多的前三區，除了高雄楠梓呈微幅年減，其餘年月移轉量均增，其中左營年增幅更達87.1%，表現著實亮眼。

張旭嵐指出，累計台南與高雄今年第一季的買賣移轉表現，更是驚人，台南今年第一季總移轉棟數達5,525棟，雖然只比2008年第一季的移轉棟數5,411棟，成長2％，但，卻創下14年來新高。

高雄今年第一季則以9,626棟，比2015年的7,847棟，大增23％，創下7年來第一季移轉棟數的新高點。

台灣房屋五甲瑞隆加盟店東陳明仁認為，今年3月高雄部分區域因有新屋交屋潮，使得移轉量攀高，但，政策不打自住客，包括三民、左營、鳳山這些本身人口總量高、以及仁武、楠梓等受惠產業聚落提升人口紅利的區域，仍保有一定的需求量能。

台南今年3月的買賣移轉棟數，由永康、東區、安平區拿下前三名，永康區以290棟居全市之冠，月增33％，年增4.3％，東區231棟居次，月增達67.4％，年增10％，安平區為193棟，月增32.2％，年增7.8％。

台灣房屋湖美加盟店東林裕傑表示，目前台南市場看屋熱度並無明顯減少，只要產品條件、價格合宜，自住、換屋市場買氣依然在，然而，部分購屋族可能多少受政策心理影響，選擇慢慢看、慢慢買，未來市場交易量能也會逐漸發酵。

(工商 )