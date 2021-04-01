X-47B無人機

展望未來，美國航母上的艦載機可能有近2/3都是無人機，甚至有無人戰機。

據《軍事網》（Military.com）和《戰區》（The War Zone）網報導，美國海軍軍令部空戰司司長哈利斯（Gregory Harris）本周說，海軍未來將像空軍一樣，「下世代空優」（NGAD）計畫將採用由艦載機，感測器與其他裝備所組成，能互補協同的系統，以防禦威脅。

他說，這套系統將結合有人與無人機，使航空聯隊的無人/有人艦載機比例，先由40-60，逐漸轉為60-40。此外，哈利斯強調，隨著時間推進，海軍將設法把航空聯隊中的無人機至少提高到50%，甚至更高。

哈利斯並指出，目前海軍把焦點放在F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）的接棒戰機F/A-XX上，考慮它究竟要是有人，無人或是部分自動化戰機。他強調，海軍衷心認為，「下世代空優」不應該只是單純指1架戰機，而他的說法正好和空軍的計畫相呼應。空軍官員指出，「下世代空優」計畫和傳統的不同，並不是單一的戰機平台或技術，而是由先進戰機，感測器和武器所構成的網路，甚至還可能讓戰機和無人機並肩作戰。

Boeing's F/A-XX 6th Gen Carrier based concept fighter is remarkably similar in basic design format to the Lockheed-Martin X-44 Manta and FB-22 designs. This is designed to replace F/A-18 Superhornets.



F/A-XX Program - Wikipedia https://t.co/KE4fGuI0Gk pic.twitter.com/FWRy40ajLX — CharlesFoster Malloy (@cfmalloy) September 17, 2020

哈利斯說，海軍稱無人機為「小夥伴」，而這意味它們將成為僚機，甚至成為電戰平台。他指出，未來E-2D「鷹眼」（Hawkeye）預警機有可能被取代。而MQ-25「魟魚」（Stingray）艦載無人加油機的性能，也促使軍方做出許多決定。海軍將領去年11月說，他們想派20架MQ-25A無人加油機上航母，並認為這可以為加州穆古角海軍航空站（Naval Air Station Point Mugu）的航母飛行聯隊帶來革命。

如今海軍正在研究，如何讓能在飛行中加油，又能進行監視，偵察並搜集情資的無人機成為航母飛行聯隊的戰力倍增器。

(中時新聞網)