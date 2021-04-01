台東縣政府在知本溼地規畫太陽能光電園區，引發卡大地布部落強烈不滿，部落3大家族拉罕（頭目）1日帶領族人前往縣府拉布條陳情。(蔡旻妤攝)

台東知本溼地光電案，部落陳情要求縣府終止契約。

台東縣政府在知本溼地規畫太陽能光電園區，引發卡大地布部落強烈不滿，部落3大家族拉罕（頭目）1日帶領族人前往縣府拉布條陳情，要求縣府與廠商盛力公司終止契約，喊出「尊重部落、兌現承諾、停止展延、立即解約」訴求，最後由縣府參議劉榮堂代表接下陳情書，縣府回應將尊重部落依法執行，並同時兼顧環境保護。

「原住民的土地不是你的提款機」卡大地布部落不滿縣府與盛力公司展延知本光電開發案租賃契約，3大家族拉罕1日率領近百名族人並聯合荒野保護協會、法律扶助基金會律師前往縣府陳情，要求縣府4月24日終止知本光電契約，並呼籲其他部落聲援支持，警方擔心過程中有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。

羅法尼耀家族代理拉罕、議員陳政宗表示，知本光電案為全國第1件因諮商同意產生重大爭議的司法案件，然諮商同意程序漏洞百出，讓部落成為被實驗犧牲者，部落拒絕當不當程序的犧牲品，希望大家一起聲援，原住民族不該流失傳統領域的主權。

法律扶助基金會原住民族服務中心主任林秉嶔律師指出，光電開發案縣府與盛力公司的租賃契約是在2018年4月23日簽訂，原本到2020年4月24日就已經超過2年，縣府當時在不顧部落與環保團體強烈反對聲浪下，同意將契約展延1年，然期限到今年4月23日届满，盛力公司仍然沒有完成用地變更，縣府有權力終止契約。

知本光電開發案是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年，淪為廢棄物丟棄場域。縣府於2017年在知本溪出海口規劃開發太陽能光電園區，引起部落及環保團體關注和抗議。

財政及經濟發展處隨後發新聞稿表示，依據縣府與盛力能源股份有限公司籌備處訂定知本光電計畫合約規定，廠商應於2021年4月23日完工設備設置及併聯。目前合約進度，進行到於內政部營建署審議開發計畫，廠商仍依約履行中，縣府會審酌合約規定及事實做適當處理。此外也強調縣府辦理知本光電計畫，保持一貫立場，尊重部落、依法執行，並同時兼顧環境保護。

據了解，被國際鳥盟認定為重要野鳥棲地的台東知本溼地，是東海岸最大草澤濕地，卑南族「卡大地布」部落傳統領域，但台東縣政府預計在此設置226公頃的太陽光電專區中，有161公頃蓋上光電板，面積相當於6座大安森林公園，此規模為亞洲最大，部落及環保團體憂心將對濕地將造成衝擊。

(中時 )