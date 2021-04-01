美國總統拜登宣布2兆美元的基礎建設計畫，其中500億美元要發展半導體產業，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文表示，拜登的大撒幣經濟政策牽動國際經濟發展，儘管加稅會影響企業獲利，但成為重點發展項目的綠色能源、半導體會有新生態出現。

拜登為推動經濟復甦腳步，先是拋出1.9兆美元的紓困方案，隨後又公布2兆美元的基礎建設方案，總規模將近4兆美元，對此，謝金河認為，拜登的大撒幣政策將為全球經濟帶來劇烈影響。

同時，謝金河指出拜登的記者會揭露兩大重點，第一是在他任內，大陸想超車美國，一點機會都沒有！二是美陸兩國將有一番激烈的競爭，包括基礎建設，科技的競賽。

隨後謝金河透過三點分析美國此舉對全球經濟的重要意義，首先美中角力加劇，拜登全面圍中態勢和川普的單打獨鬥不太一樣，最近布林肯宣布取消香港最惠待遇，美國派出駐帛琉大使來台，都讓人有強烈感受。

而美國開始落實基礎建設計劃之後，很可能加大美國經濟成長力道，今年各大投資銀行或預測機構對今年經濟成長率都有很樂觀的預期，大摩估8.1%，UBS估7.9%，如果拜登政策發威，今年美國經濟成長率可能超過大陸，這將是1976年以來所僅見。若今年大陸不再採用擴張經濟措施，如果經濟成長率在6到8%之間，美國可能超車大陸！

第二點，謝金河認為，美元指數從102.992跌到89.029，經過一年跌勢，可能扭轉一路唱衰美元的經濟專家，像最傾中的耶魯大學教授Steven Roach喊美元還會再跌35%，「這兩天，美元指數將挑戰年線，如果站上93.5，美元會呈現多頭排列架構，會有一段漲勢。最近亞洲貨幣呈現貶值，新台幣回到28.5左右，也讓台灣產業有鬆口氣的機會。」

第三點，謝金河認為拜登考慮加稅，企業稅將從21%拉升至28%，雖然一定會影響企業獲利。但拜登「重建美好未來」的想像，也會牽動產業的榮枯，像綠色能源，半導體等都會有新的生態出現。

(中時新聞網)