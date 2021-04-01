「桌球CP」福原愛、江宏傑4年婚變昨(3/31)又有新發展，日媒報導，福原愛先前到橫濱約會的高帥男並非單身，媒體拍到他已有妻子，傳此消息讓福原愛傻眼不敢置信，而江宏傑昨晚在IG限時動態沒曬孩子，難得分享了一張海邊風景照，疑似表達目前心情感受平靜，日媒在報導中也封他是台灣的「高收視男」。

福原愛先前遭日媒直擊與被封「橫濱大谷翔平」的高帥男共遊橫濱，兩人住進同一間飯店，之後又到福原愛家住，福原愛則澄清絕無不倫，兩人各住一間房，對方是她多年前認識的朋友，因最近遇到開公司的煩惱，才會找對方出來諮詢，算是近期她心靈上的支柱。

江宏傑昨曬照回應紛紛擾擾。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

昨《週刊文春》報導，該名高帥男先前被披露是畢業於早稻田大學、年收入約386萬台幣的黃金單身漢，但真相曝光，該男其實有位從大學時期起相戀結婚的妻子，兩人沒分居、沒離婚，福原愛曾問對方有沒有女友？高帥男否認，出遊消息曝光後，福原愛自責害對方捲入風波，友人也說福原愛對這段關係十分重視。

昨爆出高帥男已婚後，據知福原愛第一時間錯愕、情緒崩潰，抱怨不知道該再相信誰，高帥男的真正背景也被起底，同事稱他進公司6年多，平時為了節省開銷都住在員工宿舍，且真實收入沒有外傳的多，約800萬日幣（約208萬台幣），而高帥男受訪時強調自己只是普通人，不方便回應跟福原愛有關問題，並澄清：「我沒有外遇」。

江宏傑在與福原愛婚變前就因孩子未來計畫起過口角，近日更是表明立場：「不會把孩子交給她（福原愛）」，為了孩子不願讓步。日本媒體認為，比起事發後神隱不願正面面對的福原愛，江宏傑算是「高視聽率男」，意指形象正面，能帶來高收視率的男子，專心工作的態度被視為負責任的父親，而昨傳出福原愛被騙後，江宏傑在IG分享一張望向大海的照片，似乎心情沒受太多影響。

(中時新聞網)