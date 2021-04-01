清明連假將屆，馬祖鄉親返鄉掃墓需求大增，但馬祖南竿機場、北竿機場今（1日）持續受到大霧影響，能見度不高，台北飛南竿機場上午5班次取消，台北飛北竿機場上午1班次取消，預計要下午才有望恢復空中運輸。由於航班大亂，海運部分臺馬之星、臺馬輪今（1日）晚間基隆前往馬祖，2艘船訂位數已達994人。

立榮航空今（1日）預計有12班次從台北、台中飛往南竿機場，但由於南竿機場能見度不佳，上午5班次已取消。另外，有4班次從台北飛北竿機場，上午1班次也取消，待下午天氣回穩，才有機會恢復空中運輸。

由於清明節連假到來，台灣、馬祖往返交通需求量大增，受空運影響，海運需求除臺馬之星既定航線外，緊急增派臺馬輪協助運輸。

依據新華航業統計，臺馬之星昨從基隆啟航前往馬祖，搭載578名遊客，臺馬輪則由馬祖啟航返回台灣，也搭載了497名遊客。

臺馬之星、臺馬輪今（1日）晚間均由基隆啟航前往馬祖，2艘船訂位數已達994人，是否準時開航仍須視海象而定。新華航業呼籲鄉親、遊客持續注意官網相關訊息。

氣象主播戴立綱預報天氣狀況，表示金門、馬祖地區起霧時間較長，交通往返離島請多加留意航班資訊。

(中時 )