安寧警友站副站長張秋生贈送300個頂戴式照明燈給清水警分局。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為強化員警在夜間執勤照明設備及可視性，以維護員警人身安全，台中市警察之友總會清水辦事處安寧警友站副站長張秋生昨日贈送300個頂戴式照明燈給清水警分局，讓外勤員警方便配掛於勤務帽上，不致於妨礙執勤，員警拿到後紛紛說讚，直說是夜晚值勤好幫手。

由於警方24小時輪班執勤，時常需要在夜間執行取締及舉發交通違規或在暗黑處巡簽巡邏箱，除了一手拿筆，一手拿舉發單本或巡簽表，還得提高警覺注意周遭環境的各種狀況，一心二用是家常便飯，根本沒有多餘的手可以拿手電筒照明，只能在昏暗的夜色中努力找尋微弱的燈光。

由於疫情關係，員警執勤均配戴口罩，如要舉發或巡簽，要先拉下口罩，克難式的以嘴巴咬手電筒的才能執行，為提高外勤員警執勤的風險。

台中市警察之友總會清水辦事處安寧警友站副站長，也是某資源回收公司董事長張秋生，體恤員警在燈光昏暗下執勤易生安全顧慮，為強化員警在夜晚執勤的可視性，昨日上午親自帶著300個頂戴式照明燈，前往清水警分局贈送給同仁，由分局長張啓祥親自收下，也於當天配發給每位外勤員警配掛於勤務帽上，拿到的員警直說真是夜晚值勤的好幫手。

清水警分局長張啓祥表示，感謝安寧警友站張秋生副站長對同仁體恤，有了頂戴式照明燈俾使同仁利於執行各項勤務，員警執勤時時人、身更加安全。張分局亦表示民眾對警察的支持，就是給員警最大的肯定，使同仁更有動力維護地方治安。

安寧警友站副站長張秋生贈送300個頂戴式照明燈給清水警分局。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

安寧警友站副站長張秋生贈送300個頂戴式照明燈給清水警分局。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )