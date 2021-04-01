財新週四聯合公佈，3月經季節性調整的大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至50.6，擴張速度已連續4個月放緩，遜於市場預期。

財新公布，3月大陸製造業PMI降至50.6，較2月下降0.3個百分點，遜於市場預期的51.4，雖然連續第11個月位於擴張區間，但降至2020年5月以來低位，顯示新冠疫情後製造業擴張速度進一步邊際放緩。

路透報導，新業務總量增速較2月份增略情形有所放緩，新訂單持續回升，但產能壓力捲土重來。在原料漲價的背景下，企業表示投入成本在3月份仍大幅加速攀升。

得益於內外需求復甦和企業開工加快，大陸3月官方製造業和非製造業PMI加快擴張步伐。大陸國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）31日公佈，3月官方製造業PMI升至51.9，為三個月內最高。

信報引述財新智庫高級經濟學家表示，3月製造業總體維持恢復態勢，供需兩端復甦動能同步減弱，海外需求明顯改善，就業壓力依然存在。製造業企業家對未來經濟恢復和疫情控制仍充滿信心，生產經營預期指數大幅高於長期均值。

此外，通膨仍是未來關注的重點，價格指數已連續數月上升，通膨壓力不斷突顯，制約未來政策空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

(工商 )