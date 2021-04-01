Chauvin trial: New bodycam footage of George Floyd's arrest - BBC News

美國白人警察蕭文被控殺害非裔男子佛洛伊德案今天審理進入第3天，檢方對陪審團播放員警隨身攝影機畫面，內容讓人不寒而慄。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）遭蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死事件，引爆全世界反種族不公的示威活動。

陪審團看到的是前明尼阿波利斯員警蕭文2020年5月25日涉嫌殺害佛洛伊德當天，4名員警隨身攝影機的畫面。畫面中，45歲的蕭文以膝蓋跪壓銬著手銬的佛洛伊德頸部超過9分鐘。

影片還拍到佛洛伊德因疑似使用20美元偽鈔，被員警用槍指著逮捕，以及他被壓在地上，呼喊著「不能呼吸」的畫面。

另3名涉案員警陶杜（Tou Thao）、亞歷山大．康（J. Alexander Kueng）、雷恩（Thomas Lane）將於今年稍晚分開受審。

雷恩的隨身攝影機畫面顯示，佛洛伊德被拖出他停在商店外的車裡時，說著「請別開槍打我」。佛洛伊德拿20美元假鈔在這家店買了一包香菸。

佛洛伊德被銬上手銬，帶到警車旁，此時佛洛伊德越來越焦慮，員警試圖把他帶進車子後座，佛洛伊德不從，不斷掙扎。

佛洛伊德說：「我有幽閉恐懼症，你們為什麼要這樣對我？不要這樣對我。」

之後佛洛伊德跌出車外，3名員警壓住他，蕭文則壓在他的頸上。

除了影片呈堂，今天審理還有一名商店員工出庭作證。在事件發生的商店當收銀員的馬丁（Christopher Martin）說，很後悔當時接下佛洛伊德的假鈔，「如果我不拿那張鈔票，這件事或許就能避免」。

19歲的馬丁說，他拿到的當下就知道是假鈔，但還是收了下來，「我想喬治（佛洛伊德）其實不知道那是假鈔，我以為我可以幫他個忙」，「我打算算在我帳上，幫他付這筆錢」。

馬丁說，後來他告訴店經理假鈔一事，店經理卻決定報警。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100401

(中央社)