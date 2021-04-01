台北市推動社會住宅，祭出30％敦親睦鄰戶讓在地居民參加抽籤，挨轟搞錯方向、不妥。市長柯文哲1日坦言，社宅應該給有需要的人，如果社宅在北市已經相當成功了，敦親睦鄰的百分比可以下降，但降到多少還要再討論。

柯文哲今早出席樹葬區「落羽之丘」啟用典禮，面對社宅敦親睦鄰政策挨批，他坦承，社宅兵該給有需要的人，北市未來會蓋很多社宅，入住標準不一定要一樣，特別是內湖地區，要解決15萬人每天進出上下班問題，如果在內湖工作而不住在內湖，交通一定打結，但內湖過去在規畫社宅時還來不及納入交通考量，南港社宅就有考慮產業和動線，比如南港車站對面的社宅，1400戶住戶一定要在南港地區或周圍工作。

柯文哲表示，會慢慢修正台北市社宅入住標準，讓在地居民抽籤當然是不公平，不過，當時會有敦親睦鄰規定是因為總要有個好處給在地居民，要不然每個都來抗議、撒冥紙，為了拜託居民不要抗議才有妥協方案，如果社宅在北市已經相當成功了，敦親睦鄰的百分比可以下降，但降到多少要再討論。

(中時 )