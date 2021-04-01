朱立倫上午受訪。（朱立倫辦公室提供）

前新北市長朱立倫（圖）1日到考試院前院長許水德靈堂上香後受訪，證實本報報導朱團隊大規模聚會之事，他表示，李四川、侯友宜當天另有行程，他和李、侯兩人的關係都非常好。（劉宗龍攝）

前新北市長朱立倫（圖）1日到考試院前院長許水德靈堂上香後受訪，證實本報報導朱團隊大規模聚會之事，他表示，李四川、侯友宜當天另有行程，他和李、侯兩人的關係都非常好。（劉宗龍攝）

前新北市長朱立倫（圖）1日到考試院前院長許水德靈堂上香後受訪，證實本報報導朱團隊大規模聚會之事，他表示，李四川、侯友宜當天另有行程，他和李、侯兩人的關係都非常好。（劉宗龍攝）

有意參選國民黨主席、爭取2024的前主席朱立倫，上周末以慶祝前新北市衛生局長林奇宏當選首任陽明交大校長為由，邀集他兩任新北市長任內的局處首長舊屬聚會，近40位舊屬與會，軍容壯盛，不少舊屬對朱表達「深深期許」或預祝朱「心想事成」，但曾是朱副手的新北市長侯友宜、也曾是高雄市前市長韓國瑜副市長的李四川雙雙缺席。朱立倫上午說，李侯當天另有行程，他和兩人的關係都非常好。

朱立倫上午到考試院前院長靈堂上香後受訪，證實本報獨家報導朱團隊大規模聚會之事。

他說，我們有不定期的同事相會，這次是慶祝有同事擔任大學校長，因此大規模聚餐，都是老同事、老朋友。他今天中午也要回桃園，因為市長鄭文燦要請歷屆縣長及鄉鎮市長聚會，他當8年縣長，很多鄉鎮市長都是老同事，因此趁機老同事聚會一下，這都是很自然的情形。

朱立倫說，上周末的聚會，李四川有跟他說要去宜蘭，他前一段時間才和李聚會；侯友宜也特別告訴他，當天公務非常繁忙，他前一段時間也和侯有聚會。

媒體追問朱和李、侯的關係？朱不假思索回應「都非常好」。

媒體也追問傳出總統府前祕書長廖了以是國民黨主席江啟臣「政治教父」之事。朱說，「我比較知道的是電影的教父，其他不多說。」

(中時 )