圖為原PO夾的自助餐，其中白飯上淋的醬汁多到出湯，被老闆娘多算一道菜的錢。(翻攝自 爆怨2公社FB)

到自助餐買便當能自選菜品，是許多外食族吃飯首選，然而老闆的算錢標準也經常引起討論。一名人妻日前與老公到自助餐外帶便當，夾了4樣青菜及一碗飯，並在白飯上淋上三杯雞湯汁，卻被老闆多算一道菜的錢，人妻不能理解而PO網抱怨，結果網友一看照片，馬上就懂老闆為何不爽，「這湯汁也淋得太不客氣了吧」、「肉汁被撈光，乾掉的三杯雞誰要買？」

一名女網友昨天在臉書「爆怨2公社」說，晚上去自助餐買飯，她跟老公都只夾菜跟飯、沒有夾肉，並在飯上面淋三杯雞的湯汁，結帳時卻被老闆娘多算三杯雞的錢，「老闆娘說淋三杯雞的湯汁，就一定要買三杯雞的肉，真的很無言」，直呼第一次遇到淋湯汁，就一定要買肉的自助餐店，最後兩人便當都被放入三杯雞的雞肉。

對此，網友一看照片，發現原PO淋的湯汁不只一點點，而且淋得不是滷汁，是三杯雞的醬汁、是一道菜的靈魂，難怪老闆會不爽，「淋一般滷汁不會多收錢，但你淋的是三杯雞醬汁」、「這湯汁也淋得太不客氣了吧」、「如果淋一點點那沒事，這明顯淋到出湯了」、「應該要先問過老闆再淋，不然大家都淋一匙，到時沒湯汁這道菜就只能報廢了」。

也有人指出，三杯雞的醬汁本來就不多，建議原PO可以去淋滷肉的醬汁，「我們這有間都有準備一桶肉汁，會問你要不要加，不會另外收費」、「我加滷肉湯汁，老闆娘都說歡迎盡量」。

(中時新聞網)