牛津AZ疫苗開打將近2周，首波開放20萬醫護僅1萬人皆種，打氣持續低靡，第2波有望提前開打；新北市長侯友宜今受訪表示，AZ疫苗第1波施打率看起來確實意願很低，新北市打了1453人約6％，如果狀況還是不理想的話，地方首長與中央首長應作為表率，一起支持AZ疫苗的施打，提高施打率。

侯友宜說，AZ疫苗第一波施打意願低靡，新北市原本僅施打5％，昨經過鼓勵提高到6％多，共施打1453人，不良反應只有5例，雖然外面有聲音認為AZ疫苗保護力不足，但其實多數醫護同仁都是給予肯定和支持，因此他還是鼓勵醫護同仁多來施打，尤其第一波還沒打得要趕快來打，不然第二波的行政同仁就要趕快開始施打。

至於疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，若打氣沒再上升，10天內會決定是否擴大到下一個順位；侯友宜認為，第二波防疫人員包括中央跟地方的首長，新北市已經在做準備了，到時會看整體狀況來評估，如果施打率還是不理想的話，地方首長跟中央首長應要作為民眾的表率，支持AZ疫苗的施打，呼籲大家踴躍施打，讓國人整體的群體免疫性能夠大幅提升。

(中時 )