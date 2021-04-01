陽明(2609)與台船(2208)簽署2,800 TEU級全貨櫃輪「永明輪」交船文件，在簽署後，代表完成該輪的產權轉移，將投入陽明海運亞洲區間JTS航線，有助於陽明進一步提升亞洲區間航線營運績效。

「永明輪」已於3月19日舉行新船命名典禮，為陽明海運訂造10艘2,800 TEU級全貨櫃輪中的第8艘新船。該船型船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，配合法國驗船協會(BV)的LI-LASHING船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

台船指出，最新一代2,800 TEU級貨櫃輪自2015年以來，先後獲得長榮(2603)、陽明青睞，而該系列輪更符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與中鋼鋼板，除減少運輸成本外，更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接入國際，藉由滿足全球航用設備需求與規範，提高產業競爭力。

(時報資訊)